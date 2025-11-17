Mit einer Niederlage für den VfB 1906 Sangerhausen endete der 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt A1 mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Pleite steckt VfB 1906 Sangerhausen gegen VfB Germania Halberstadt A1 ein: 0:1

Sangerhausen/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen und VfB Germania Halberstadt A1. 42 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friesenstadion Pl.2.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (61.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann brachte Youen Schrader die Gäste in Führung (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Der VfB 1906 Sangerhausen rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – VfB Germania Halberstadt A1

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schütz, Lange, Schremmer, Nicolai (53. Ehrich), Schoder (78. Grenzebach), Ruppe, Bühling, Buchhorn, Bärwolf, Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Platz, Ucke, Knoche (61. Roßberg), Leopold, Stemmler (89. Michl), Lancine (79. Schneider), Simon, Stender, Schrader (89. Leube), Naujoks (68. Rheinschmitt)

Tore: 0:1 Youen Schrader (80.); Zuschauer: 42