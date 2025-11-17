Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang der NSG SSC/RW Weißenfels ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den VfL Halle 96 I (U19).

Weißenfels/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der NSG SSC/RW Weißenfels und VfL Halle 96 I (U19). 32 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Rot-Weiß.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht gelingen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Weißenfels. Zwei Minuten vor Schluss brachte Luca Brendel den Gastgeber in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – VfL Halle 96 I (U19)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Menzel (63. Saedan), Kuhles (89. Borkmann), Heerdegen, Perrey (90. Magul), Kalkofen, Brendel, Buttlar, Böhm, Wagner, Schulze

VfL Halle 96 I (U19): – Roschig, Onyedeke, Prokein, Rayko, Lorenz, Ugoh, Khalid, Meyer, Unthan, Kaiser

Tore: 1:0 Luca Brendel (88.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Oliver Oehme; Zuschauer: 32