In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte der FSV Barleben 1911 am Wochenende eine üble Pleite gegen den VfB 1906 Sangerhausen und ging 0:9 (0:4) vom Platz.

Barleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Christoph Schindler hat am Sonntag vor 14 Zuschauern auf dem Sportplatz- Platz 2 ganze neun Bälle einstecken müssen. Das Spiel endete 0:9 (0:4).

Damien Halle (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Sangerhäuser legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Halle der Torschütze (20.).

20. Minute: FSV Barleben 1911 liegt 0:2 zurück

Der Torhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Barleber. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Philip Schütz traf in Minute 33, Halle in Minute 45, Sixten-Conner Bärwolf in Minute 48, Theo Schremmer in Minute 55, Philip Schütz in Minute 70 und Sixten-Conner Bärwolf in Minute 75. Spielstand 8:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Bereits eine Spielminute später konnte Tim Lange (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 9:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB 1906 Sangerhausen

FSV Barleben 1911: Alexander – J. P. Meyer, Altergott, Winter, J. L. Meyer (46. Leon), Hein, Mathiot, Korbginski, Teubner, Rautmann, Müller

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Grenzebach (55. Schoder), Lange, Bärwolf, Buchhorn, Zarkua (50. Ehrich), Halle, Nicolai (50. Ruppe), Schremmer (55. Hering), Bühling, Schütz

Tore: 0:1 Damien Halle (17.), 0:2 Damien Halle (20.), 0:3 Philip Schütz (33.), 0:4 Damien Halle (45.), 0:5 Sixten-Conner Bärwolf (48.), 0:6 Theo Schremmer (55.), 0:7 Philip Schütz (70.), 0:8 Sixten-Conner Bärwolf (75.), 0:9 Tim Lange (76.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 14