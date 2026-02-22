Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: An diesem Wochenende hat der Dessauer SV 97 auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen die SG 1948 Reppichau unterlag das Team von Christoph Suren mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Auf dem Sportplatz Kienfichten wurden die Fans des Dessauer SV 97 am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper durch die Lappen. Das Spiel endete 1:6 (0:5).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Julian Stock für Reppichau traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Stock (20.) erzielt wurde.

Dessauer SV 97 liegt 0:2 zurück – Minute 20

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es lief nicht gut für den Dessauer SV 97. In Minute 71 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Wollmerstädt den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:6 verfestigte (72.). Damit war der Erfolg der Reppichauer gesichert. Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Storm, Hamann (25. Bachmann), Wartemann, Gassner, Stock (46. Marx), Pelz, Wollmerstädt (78. Künkler), Ehrenberg

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12