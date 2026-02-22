Fußball-Verbandsliga A-Junioren: An diesem Wochenende hat der Haldensleber SC auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den SV Arminia Magdeburg unterlag das Team von Tino Krebs mit 4:8 (4:6).

Haldensleben/MTU. Der Haldensleber SC und der SV Arminia Magdeburg haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 4:8 (4:6).

Timo Jakob (SV Arminia Magdeburg) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Louis Neumann der Torschütze (6.).

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Timo Jakob versenkte den Ball in der 11. Minute zum zweiten Mal. Die Haldensleber nahmen aber nochmal Anlauf. Louis Neumann versenkte den Ball in der 16. Minute zum zweiten Mal. Gleichstand. Die Magdeburger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Mit einem Doppelpack von John Vincent Schultz erlangte der SV Arminia Magdeburg einen Vorsprung. So leicht ließen sich die Haldensleber jedoch nicht abhängen. Jannes Michael Prokop traf in der 32. Spielminute per Strafstoß. Der SV Arminia Magdeburg ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Schultz versenkte den Ball in der 38. Minute, gefolgt von Benjamin Hättasch (41.). Die Haldensleber nahmen aber nochmal Anlauf. Neumann versenkte den Ball in Minute 45 zum dritten Mal. Brenzlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:7. Louis Hering schoss und traf in der 69. Spielminute. Spielstand 7:4 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Haldensleber SC steckte einmal Gelb ein. Der SV Arminia Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Schultz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:8 zu festigen (83.). In Spielminute 89 handelte sich der SV Arminia Magdeburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Arminia Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp (46. Quaschny) – Schnee, Thal, Grmay (46. Petrochenko), Sulfrian, Fölsch, Neumann, Madaus, Prokop (90. Schürmann), Ahlfeld, Boege

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Reka, Stackfleth, Jakob, Hättasch (64. Hering), May, Schoendube (46. Sheviakov), Gerlach, Schultz, Kranz, Beyer (70. Scharfe)

Tore: 0:1 Timo Jakob (3.), 1:1 Louis Neumann (6.), 1:2 Timo Jakob (11.), 2:2 Louis Neumann (16.), 2:3 John Vincent Schultz (16.), 2:4 John Vincent Schultz (30.), 3:4 Jannes Michael Prokop (32.), 3:5 John Vincent Schultz (38.), 3:6 Benjamin Hättasch (41.), 4:6 Louis Neumann (45.), 4:7 Louis Hering (69.), 4:8 John Vincent Schultz (83.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40