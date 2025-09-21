Einen 3:2 (2:2)-Heimsieg gegen die SG Dessau/Kochstedt heimste der Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Haldensleben/MTU. Der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (2:2).

Jannes Michael Prokop (Haldensleber SC) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Darvin Francis Hajowsky den Ball ins Netz (32.).

1:1 für Haldensleber SC und SG Dessau/Kochstedt – 32. Minute

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Die Partie blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Neumann (Haldensleber) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Haldensleber Mannschaft erzielen (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Der Haldensleber SC sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Teuchler, Limburg, Sulfrian (46. Schnee), Riedner (70. Zielinski), Neumann (90. Petrochenko), Richter (77. Walther), Prokop, Klein, Boege, Wilken (55. Ahlfeld)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Khan (69. Vetter), Hajowsky, Alhamwi, Karbath, Dujakovic, Täubrecht, Becker, Krieg (75. Linke), Fülla, Seidler (59. Spielau)

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35