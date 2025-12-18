Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der Haldensleber SC vor 67 Zuschauern über einen soliden 4:1 (0:0)-Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg freuen.

Haldensleben/MTU. Die 67 Besucher auf dem Sportplatz Jahn-Allee haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 4:1 (0:0) souverän.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Sören Ahlfeld (Haldensleber SC) netzte in der 8. Minute der zweiten Halbzeit (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Louis Neumann (56.) erzielt wurde.

56. Minute: Haldensleber SC mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jannik Walther traf in Minute 60 und Lenny Joshua Boege in Minute 66. Spielstand 4:0 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Haldensleber SC musste einmal Gelb hinnehmen.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Kelvin Nyarko, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu bescheren (89.).

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Fortuna Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp – Grmay (58. Petrochenko), Prokop (46. Neumann), Walther (82. Asfahale), Klein (76. Schürmann), Wilken, Boege, Ahlfeld, Sulfrian, Teuchler (82. Okubazgi), Hartmann

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Telch (70. Prause), Czerwenka, Rößner (57. Fleck), Starikovskiy, Nyarko, Lenze (70. Tapsoba), Meister, Shaqiri (57. Anwaar), Böttcher (63. Drizari), Kirchhoff

Tore: 1:0 Sören Ahlfeld (53.), 2:0 Louis Neumann (56.), 3:0 Jannik Walther (60.), 4:0 Lenny Joshua Boege (66.), 4:1 Kelvin Nyarko (89.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: David Siegel, Tonio Petzsch; Zuschauer: 67