Für die NSG SSC/RW Weißenfels endete der 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Lok Stendal mit 3:4 (3:3).

Elias Wolff (1.FC Lok Stendal) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Till Vinzelberg den Ball ins Netz (13.).

NSG SSC/RW Weißenfels gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 13

Die NSG SSC/RW Weißenfels war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Henry Klose versenkte den Ball in Spielminute 19, gefolgt von Jaime Ian Kalkofen (27.). Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Stendaler den Ball in der 32. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Louis Lauck schoss und traf in der 45. Spielminute. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Erik Roshchyn Cintra kam rein für Henry Klose. Auf der Gastseite sprangen Mohamed Sawaneh für Till Vinzelberg und Danylo Koshyk für Janek Völzke ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Mohamed Sawaneh den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Stendaler aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – 1. FC Lok Stendal

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Buttlar, Saedan, Kalkofen, Borkmann, Almutaleb, Schulze, Sturm, Kuhles, Heerdegen, Klose (62. Roshchyn Cintra)

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Ziekau, Wolff, Völzke (82. Koshyk), Lauck, Meinelt, Loock, Lagemann, Vinzelberg (69. Sawaneh), Handge, Amiti

Tore: 0:1 Elias Wolff (9.), 0:2 Till Vinzelberg (13.), 1:2 Henry Klose (19.), 2:2 Jaime Ian Kalkofen (27.), 3:2 Finn Handge (32.), 3:3 Louis Lauck (45.), 3:4 Mohamed Sawaneh (90.); Schiedsrichter: Kilian Kunert (Weißenfels); Assistenten: Silvio Schaller, Falk Theile; Zuschauer: 25