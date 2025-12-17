Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unfassbaren 8:1 (3:1) fegte das Team des SV Arminia Magdeburg den FSV Barleben 1911 am Mittwoch vom Platz.

Magdeburg/MTU. Die Magdeburger haben am Mittwoch dem Kontrahenten aus Barleben souveräne acht Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 8:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Benjamin Hättasch für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Maximilian Louis Kranz (32.) erzielt wurde.

Minute 32: SV Arminia Magdeburg mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Paul Rene Plexnies konnte in Minute 39 einnetzen. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 20 noch, die Ehre der Barleber zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Barleber. Spielstand 7:1 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.12.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Jakob Schoendube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:1 zu erweitern (85.).

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – FSV Barleben 1911

SV Arminia Magdeburg: Sambill (46. Schünemann) – Barth, Jakob (69. Johnson), Assner, Schoendube, Plexnies (58. Gerlach), Hättasch, Scharfe, May, Kranz, Reka (69. Sheviakov)

FSV Barleben 1911: Meyer – Müller, Teubner, Bertram, Resch, Eichholz, Günther, Wosahlo, Fromme, Hoffmann (58. Schröter), Leon

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (25.), 2:0 Maximilian Louis Kranz (32.), 3:0 Paul Rene Plexnies (39.), 3:1 Niklas Eichholz (44.), 4:1 Timo Jakob (49.), 5:1 Paul Rene Plexnies (51.), 6:1 Benjamin Hättasch (60.), 7:1 David Assner (63.), 8:1 Jakob Schoendube (85.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 40