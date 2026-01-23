Klar unterlegen zeigte sich der VfB Ottersleben in der Auseinandersetzung gegen die NSG SSC/RW Weißenfels letztes Wochenende in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Ingolf Schöniger, als Robin Buttlar für Weißenfels traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Weißenfelser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jaime Ian Kalkofen der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (52.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 67: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Lucas Menzel ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Kalkofen, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 zu erweitern (70.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 und 90 zwei Spieler vom Platz nehmen. Die Magdeburger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB Ottersleben: Koch – Michalzik, Lübke, Niemann, Agte, Bogunski (73. Thielecke), Lieck, Fadjinou, (73. D. Raschauer), Yunashev (57. Kocaoglu), B. Raschauer

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Buttlar, Menzel (69. Borkmann), Kuhles, Brendel (76. Magul), Heerdegen, Schulze, Kalkofen, Wagner, Perrey (46. Mertin), Almutaleb (32. Klose)

Tore: 0:1 Robin Buttlar (45.), 0:2 Jaime Ian Kalkofen (52.), 0:3 Lucas Menzel (67.), 0:4 Jaime Ian Kalkofen (70.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Henry Schmidt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 30