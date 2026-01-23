Für den Gastgeber FSV Barleben 1911 endete das Duell mit dem VfB Ottersleben am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 5:5 (3:2)-Punkteteilung.

Barleben/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der FSV Barleben 1911 und der VfB Ottersleben am Samstag 5:5 (3:2) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Wenzel Leuschner für Ottersleben traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Faris Hamidovic den Ball ins Netz (16.).

Dabei blieb es jedoch nicht. Barleben ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Tim Luca Müller traf in Minute 29, gefolgt von Martin Winter (37.). Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Leonard Friedrich Bogunski schaffte der VfB Ottersleben e.V. den Ausgleich. Unentschieden. Der FSV Barleben 1911 e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Arthur Fromme traf in Minute 63. Es wollte den Barlebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mit einem Doppelpack von Jacob Andreas Michalzik zog der VfB Ottersleben e.V. an den Gegnern vorbei. Spielstand 5:4 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Fromme (Barleben) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Barleben erlangen (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB Ottersleben

FSV Barleben 1911: Alexander – J. L. Meyer, Fromme, Schröter, Winter (46. Teubner), Korbginski, Resch, Müller, Hamidovic, J. P. Meyer, Hoffmann

VfB Ottersleben: Koch – Leuschner (46. Fadjinou), Niemann (71. Böer), Raschauer, Agte, Lieck, Yunashev, Lübke, Rüger (35. Bogunski), Michalzik

Tore: 0:1 Wenzel Leuschner (4.), 1:1 Faris Hamidovic (16.), 2:1 Tim Luca Müller (29.), 3:1 Martin Winter (37.), 3:2 Leonard Friedrich Bogunski (41.), 3:3 Leonard Friedrich Bogunski (47.), 4:3 Arthur Fromme (63.), 4:4 Jacob Andreas Michalzik (72.), 4:5 Jacob Andreas Michalzik (74.), 5:5 Arthur Fromme (82.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 25