Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unfassbaren 7:0 (5:0) fegte die Mannschaft der SG Union Sandersdorf den Magdeburger SV Börde am Sonntag vom Platz.

Sandersdorf/MTU. Die Sandersdorfer haben am Sonntag dem Rivalen aus Magdeburg ganze sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Levin Steffen Schneider traf für die SG Union Sandersdorf e.V. in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Miguel Mittmeier den Ball ins Netz (22.).

SG Union Sandersdorf liegt in Minute 22 2:0 vorn

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Schneider traf in Minute 28, Alex Günter Mackowiak in Minute 40, Julius Osterland in Minute 44 und Luis Seide in Minute 67. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Mittmeier, den Ball erneut ins Netz zu befördern (84.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Magdeburger SV Börde

SG Union Sandersdorf: Sobotta (65. Schreiber) – Wieczorek, Mühlbauer, Uhte, Mittmeier, Osterland, Mackowiak, Seide, Stagat (62. Bergmann), Schneider (46. Pätzke), Groh (53. Franzke)

Magdeburger SV Börde: Model – Dunkel, Beneke, Friedel, Westermann, Jäger (46. Lima Sampa), Horn, Krauel, Schuster, Jahn, Neumann (46. Lampe)

Tore: 1:0 Levin Steffen Schneider (18.), 2:0 Miguel Mittmeier (22.), 3:0 Levin Steffen Schneider (28.), 4:0 Alex Günter Mackowiak (40.), 5:0 Julius Osterland (44.), 6:0 Luis Seide (67.), 7:0 Miguel Mittmeier (84.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Kevin Friese; Zuschauer: 28