Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich die SV Fortuna Magdeburg und der SV Arminia Magdeburg ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (2:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Matti Yorick Buschendorf für Magdeburg traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Anton Sheviakov (4.) erzielt wurde.

Dann waren die zurückliegenden Magdeburger dran: Anton-Lasse Meister traf in der 41. Minute. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Magdeburger den Ball in der 45+2 auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Benjamin Hättasch versenkte den Ball in der 70. Minute per Strafstoß. Spielstand 3:2 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Etienne Aurel Hoffmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 ausbaute (86.). Damit war der Erfolg des SV Arminia Magdeburg entschieden. In Spielminute 92 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Arminia Magdeburg

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Telch (46. Fleck), Starikovskiy (75. Abosultan), Böttcher (60. Kirchhoff), Shaqiri (40. Hännig), Meister, Czerwenka, Tapsoba (75. Drizari), Prause, Nyarko, Lenze

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Buschendorf (67. Hoffmann), Gerlach (46. Reka), Kranz, May (30. Hering), Jakob (46. Schoendube), Barth, Scharfe, Hättasch, Assner, Sheviakov (46. Johnson)

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (2.), 0:2 Anton Sheviakov (4.), 1:2 Anton-Lasse Meister (41.), 2:2 Louis Hering (45.+2), 2:3 Benjamin Hättasch (70.), 2:4 Etienne Aurel Hoffmann (86.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Jonas Mädel; Zuschauer: 150