Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen vor 45 Zuschauern gegen die SV Fortuna Magdeburg mit einem souveränen 7:1 (2:0) durch.

Sangerhausen/MTU. Gleich siebenmal hat der VfB 1906 Sangerhausen am Sonntag gegen die Gegner aus Magdeburg eingenetzt. 7:1 (2:0) für die Sangerhäuser.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Alexander Lück (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (31.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Andreas Bemmann am Ende der ersten Halbzeit, als Damien Halle für Sangerhausen traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Ben Grenzebach den Ball ins Netz (44.).

VfB 1906 Sangerhausen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 44. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte jetzt einmal Gelb ein. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Roman Laqua. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Max Klein. Tim Lange konnte in Minute 53 einnetzen, Sixten-Conner Bärwolf in Minute 66, Grenzebach legte in Minute 69 nach und Philip Schütz traf in Minute 69. Es sah nicht gut aus für die SV Fortuna Magdeburg. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 6:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Noah Gabriel Schoder den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 festigte (87.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser entschieden. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Buchhorn, Ehrich, Halle (73. Zarkua), Lange, Ruppe (70. Nicolai), Bärwolf, Schütz, Grenzebach, Bühling, Schremmer (70. Schoder)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Prause, Lenze, Tapsoba (55. Anwaar), Rößner, Kirchhoff, Shaqiri, Czerwenka, Telch, Meister, Starikovskiy

Tore: 1:0 Damien Halle (42.), 2:0 Ben Grenzebach (44.), 3:0 Tim Lange (53.), 4:0 Sixten-Conner Bärwolf (66.), 5:0 Ben Grenzebach (69.), 6:0 Philip Schütz (71.), 6:1 Lucas Kirchhoff (74.), 7:1 Noah Gabriel Schoder (87.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Tero Wilhelm; Zuschauer: 45