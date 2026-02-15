Kein Punktgewinn für SG Dessau/Kochstedt: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen die SG Union Sandersdorf einstecken.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Darvin Francis Hajowsky das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (28.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Miguel Mittmeier (40.) erzielt wurde.

In der 59. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Die SG Dessau/Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Frank Tischer. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Rocco Trettenbach/Sandersdorf (81.), gefolgt von Maximilian Täubrecht (SG Dessau/Kochstedt) in Minute 83. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Am Ende des Duells sollte es der SG Union Sandersdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Anton Groh den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der Gegner konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 93 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – SG Union Sandersdorf

SG Dessau/Kochstedt: Macha – Fülla, Hajowsky, Karbath, Görsch (44. Täubrecht), Khan (71. Panzer), Saalmann, Sanneh, Becker (88. Bro), Spielau, Dujakovic (79. Seidler)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mittmeier (46. Pätzke), Perl, Koto'o Djouokou (76. Mackowiak), Wieczorek, Groh, Trettenbach, Seide, Uhte, Osterland, Nitsche (90. Mühlbauer)

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (26.), 1:1 Miguel Mittmeier (40.), 1:2 Rocco Trettenbach (81.), 2:2 Maximilian Täubrecht (83.), 2:3 Anton Groh (90.+2); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Maximilian Schemainda, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 47