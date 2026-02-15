Die NSG SSC/RW Weißenfels unter Leitung von Coach Ingolf Schöniger feierte ein überlegenes Ergebnis über den FSV Barleben 1911 mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Weißenfels/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Barleben mit 4:0 (3:0) deutlich.

Gleich nach Spielstart schoss Jaime Ian Kalkofen das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Kalkofen den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Jaime Ian Kalkofen kickt NSG SSC/RW Weißenfels in 2:0-Führung – Minute 23

In der Spielminute 44 griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 45: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kalkofen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der 71. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der 90. Minute gelang es Tim Schulze, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (90.). In Spielminute 90 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – FSV Barleben 1911

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Wagner, Schulze, Brendel (72. Magul), Sturm, Kuhles, Buttlar, Saedan (46. Klose), Kalkofen (72. Perrey), May (46. Heerdegen), Mertin (64. Menzel)

FSV Barleben 1911: Alexander – Hein, Meyer, Günther, Fromme, Müller, Meyer, Winter (65. Schade), Korbginski, Mathiot, Schröter

Tore: 1:0 Jaime Ian Kalkofen (6.), 2:0 Jaime Ian Kalkofen (23.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (45.), 4:0 Tim Schulze (90.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Moritz Schröder; Zuschauer: 30