Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen die SG Union Sandersdorf heimste die Turbine Halle am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 50 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Sandersdorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Nick Josef Waschkowitz für Halle traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. Die Hallenser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Lennox Sikora der Torschütze (55.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Minute 55: Turbine Halle liegt mit 2:0 vorne

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Anton Groh (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Sandersdorf erzielen (74.). Die Hallenser sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Heidelberger (85. Fox), Ries, Schneider (89. Alassaf Alasaad), Sommer, Sikora (71. Zaeske), Só, Hildebrandt (67. Saile), Sultanaliev, Waschkowitz (80. Brandt), Nordhausen

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Mackowiak (75. Franzke), Nitsche (83. Bergmann), Mühlbauer (56. Mieshchanin), Födisch, Pätzke (46. Stagat), Uhte, Schneider, Seide, Mittmeier

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50