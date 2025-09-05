Am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte der SG Union Sandersdorf ein 1:0 (1:0)-Heimsieg über den VfL Halle 96 I (U19).

Sandersdorf/MTU. Im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2 haben 65 Fußballfans am Freitag das Kräftemessen zwischen der SG Union Sandersdorf und dem VfL Halle 96 I (U19) verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

In Minute 15 brachte Alex Günter Mackowiak den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Die Sandersdorfer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfL Halle 96 I (U19)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mittmeier, Trettenbach, Schneider (65. Pätzke), Seide, Koto'o Djouokou, Groh, Wieczorek (63. Mühlbauer), Osterland, Uhte (85. Bergmann), Mackowiak (87. Herzel)

VfL Halle 96 I (U19): – Bärwald, Ugoh (76. Aigbogun), Heute (61. Omoike), Khalid, Meyer, Lorenz, Onyedeke, Roschig, Unthan, Prokein (46. Danyi)

Tore: 1:0 Alex Günter Mackowiak (15.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Stefan Cordes, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 65