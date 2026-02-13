Für den Gastgeber SV Arminia Magdeburg endete das Spiel gegen die SV Fortuna Magdeburg am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Arminia Magdeburg und SV Fortuna Magdeburg ist auf Augenhöhe geendet.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Benjamin Hättasch für Magdeburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Minute 40 SV Arminia Magdeburg gleichauf mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1

In Spielminute 23 griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Wendvim Kevin Tapsoba, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erlangen (40.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Arminia Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SV Arminia Magdeburg sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – SV Fortuna Magdeburg

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Schoendube, Schultz, Gerlach (46. Reka), Hättasch, Jakob (46. Johnson), Kranz, Diener (55. Hering), May, Scharfe, Stackfleth

SV Fortuna Magdeburg: Heinrich – Mensing, Fleck, Böttcher, Tapsoba (55. Brosius), Meister, Rößner (74. Anwaar), Starikovskiy, Czerwenka, Nyarko, Mohibi (46. Drizari)

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (1.), 1:1 Wendvim Kevin Tapsoba (40.); Zuschauer: 61