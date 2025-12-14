Ein 2:2 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB 1906 Sangerhausen und SG Union Sandersdorf am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen und die SG Union Sandersdorf haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Patrick Menz (Könnern) drei Gelbe Karten an die Gäste (32., 39., 42.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Ben Grenzebach für Sangerhausen traf und vier Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (49.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tobias Nitsche (55.) erzielt wurde.

1:1 für VfB 1906 Sangerhausen und SG Union Sandersdorf – 55. Minute

In der 74. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Sangerhausens Grenzebach konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Tim Hering ersetzte Lennox Ruppe. Auf der Gastseite sprang Moritz Franzke für Felix Herzel ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Moritz Franzke (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sandersdorf erzielen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Union Sandersdorf

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Halle, Ruppe (87. Hering), Lange (90. Nicolai), Ehrich, Bärwolf, Schütz, Bühling, Schremmer, Buchhorn, Grenzebach

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Stagat, Nitsche, Mittmeier, Koto'o Djouokou, Pätzke, Herzel (82. Franzke), Groh, Wieczorek (51. Seide), Osterland, Uhte

Tore: 1:0 Ben Grenzebach (49.), 1:1 Tobias Nitsche (55.), 2:1 Ben Grenzebach (77.), 2:2 Moritz Franzke (90.+2); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Andreas Grundmann, Sebastian Bosch; Zuschauer: 15