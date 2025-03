Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem haushohen Endstand von 0:8 (0:3) verließ die NSG SSC/RW Weißenfels an diesem Wochenende den Sportplatz Rot-Weiß Pl.2. Der SV Arminia Magdeburg fuhr siegreich nach Hause.

Weißenfels/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Ingolf Schöniger hat am Sonntag vor 32 Zuschauern auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 ganze acht Treffer einstecken müssen. Die Partie endete 0:8 (0:3).

Lio Marko Kühl traf für den SV Arminia Magdeburg e.V. in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 43 wurde das zweite Tor durch Theodor Lange erzielt.

43. Minute: NSG SSC/RW Weißenfels mit 0:2 im Rückstand

Dann konnte Magdeburg einen weiteren Erfolg verbuchen. Lucas Barth verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45., 57., 60., 75.). Zu all dem Jammer lenkte der Weißenfelser den Ball in der 84. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 7:0 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 22

Nur fünf Spielminuten darauf konnte Rexhepi (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – SV Arminia Magdeburg

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Brendel (64. Florea), L. Kopp, Buttlar, Rothhoff (78. Almutaleb), May, Krämer (46. Elmi), Heerdegen (46. Schulze), Reiche, F. Kopp, Kalkofen

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Polzin, Niemann, Reka (77. Abou Rawash), Sheviakov (70. Kreuter), Barth, Scharfe (56. Jahjah), Uthe (56. Rexhepi), Lange (64. Ahmed), Buschendorf, Kühl

Tore: 0:1 Lio Marko Kühl (12.), 0:2 Theodor Lange (43.), 0:3 Lucas Barth (45.), 0:4 Theodor Lange (57.), 0:5 Bleon Rexhepi (60.), 0:6 Bleon Rexhepi (75.), 0:7 Fabian Kopp (84.), 0:8 Bleon Rexhepi (89.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Frank Gryga; Zuschauer: 32