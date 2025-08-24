In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte die NSG SSC/RW Weißenfels am Wochenende eine bittere Pleite gegen die SV Fortuna Magdeburg und ging 0:9 (0:3) vom Platz.

Weißenfels/MTU. Die 60 Beobachter auf dem Sportplatz Rot-Weiß haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber NSG SSC/RW Weißenfels ein ernüchterndes 0:9 (0:3) einstecken musste.

In Minute 12 schoss Kenny Rößner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Rößner der Torschütze (17.).

NSG SSC/RW Weißenfels sieht sich 0:2 im Rückstand – 17. Minute

Der Torhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Weißenfelser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Rößner traf gleich mehrmals – in Minute 31 und 51, Mensing in Minute 59, Maximilian Fleck in Minute 69, Paul David Gödecke in Minute 74 und Moritz Mensing in Minute 80. Spielstand 8:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Niklas Hännig, den Ball ins Netz zu befördern (81.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Weißenfelser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – SV Fortuna Magdeburg

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Saedan (67. Magul), Perrey (46. Brendel), May, Schulze, Buttlar, Skupin (46. Menzel), Borkmann, Kuhles (46. Almutaleb), Kalkofen, Wagner

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Prause (57. Mensing), Shaqiri (46. Hännig), Starikovskiy (65. Tapsoba), Telch, Nyarko, Fleck, Rößner (60. Gödecke), Kirchhoff (65. Drizari), Czerwenka, Lenze

Tore: 0:1 Kenny Rößner (12.), 0:2 Kenny Rößner (17.), 0:3 Kenny Rößner (31.), 0:4 Kenny Rößner (51.), 0:5 Moritz Mensing (59.), 0:6 Maximilian Fleck (69.), 0:7 Paul David Gödecke (74.), 0:8 Moritz Mensing (80.), 0:9 Niklas Hännig (81.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Sandro Friedrich; Zuschauer: 60