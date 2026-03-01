Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich die NSG SSC/RW Weißenfels vor 30 Zuschauern über einen soliden 5:3 (2:2)-Erfolg gegen den Haldensleber SC freuen.

Weißenfels/MTU. Am Sonntag haben sich die NSG SSC/RW Weißenfels und der Haldensleber SC ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Sebastian Riedner für Haldensleber traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Jaime Ian Kalkofen den Ball ins Netz (15.).

1:1 für NSG SSC/RW Weißenfels und Haldensleber SC – Minute 15

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Haldensleber legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Sebastian Riedner schoss und traf in Minute 31 ein weiteres Mal. Es wollte den Haldensleberern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Ali Saedan verschaffte seinem Team drei weitere Tore (43., 47., 67.). Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Riedner traf in der 73. Minute zum dritten Mal. Spielstand 4:3 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kalkofen, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 auszubauen (90.+3). Die NSG SSC/RW Weißenfels hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Haldensleber SC

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Buttlar (26. Mertin), May (76. Meyer), Heerdegen, Brendel, Kalkofen, Wagner, Saedan (70. Ohl), Klose (46. Perrey), Kuhles, Schulze (27. Menzel)

Haldensleber SC: Jahn – Duckstein (75. Arend), Boege, Ahlfeld, Prokop, Petrochenko (64. Grmay), Thal (64. Fölsch), Wilken, Madaus, Riedner, Schnee (26. Quaschny)

Tore: 0:1 Sebastian Riedner (5.), 1:1 Jaime Ian Kalkofen (15.), 1:2 Sebastian Riedner (31.), 2:2 Ali Saedan (43.), 3:2 Jaime Ian Kalkofen (47.), 4:2 Ali Saedan (67.), 4:3 Sebastian Riedner (73.), 5:3 Jaime Ian Kalkofen (90.+3); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Stork, Nick Köhler; Zuschauer: 30