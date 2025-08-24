Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der SV Arminia Magdeburg vor 153 Fußballfans über einen soliden 5:3 (2:3)-Sieg gegen den Haldensleber SC freuen.

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV Arminia Magdeburg und der Haldensleber SC am Sonntag 5:3 (2:3) getrennt.

Louis Neumann (Haldensleber SC) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Benjamin Hättasch (25.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SV Arminia Magdeburg und Haldensleber SC – Minute 25

Unentschieden. Der Haldensleber SC konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Louis Neumann traf in der 27. Spielminute, gefolgt von Sebastian Riedner (29.). So einfach ließen sich die Magdeburger aber nicht unterkriegen. Lucas Barth versenkte den Ball in Spielminute 31, gefolgt von Hättasch und Paul Rene Plexnies (53., 69.). Spielstand 4:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Joel Elisee Johnson ersetzte Benjamin Hättasch und Anton Sheviakov kam rein für Stephan Beyer. Auf der Gastseite sprang Yoeal Daniel Okubazgi für Till Richter ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der Haldensleber SC kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Arminia Magdeburg spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte hatten sie aber auch.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Anton Sheviakov den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:3 festigte (84.). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – Haldensleber SC

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Barth, Reka, Beyer (83. Sheviakov), Scharfe (46. Hoffmann), Assner (66. Gerlach), Hering (46. Plexnies), May, Kranz, Hättasch (74. Johnson), Schoendube

Haldensleber SC: Krepp – Ahlfeld, Klein, Schnee, Neumann, Boege, Riedner, Sulfrian (58. Asfahale), Richter (74. Okubazgi), Prokop, Petrochenko

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 1:1 Benjamin Hättasch (25.), 1:2 Louis Neumann (27.), 1:3 Sebastian Riedner (29.), 2:3 Lucas Barth (31.), 3:3 Benjamin Hättasch (53.), 4:3 Paul Rene Plexnies (69.), 5:3 Anton Sheviakov (84.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Sven Wiederhold, Nick Seydlitz; Zuschauer: 153