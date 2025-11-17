Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich die SV Fortuna Magdeburg vor 64 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:0)-Erfolg gegen die SG Union Sandersdorf freuen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Magdeburger gewannen souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Kontrahenten aus Sandersdorf.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Niklas Hännig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lucas Kirchhoff den Ball ins Netz.

SV Fortuna Magdeburg führt mit 2:0 – Minute 31

Es sah nicht gut aus für Sandersdorf. Aber dann musste der SV Fortuna Magdeburg auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Levin Steffen Schneider nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Unmittelbar darauf gelang es Bennet Heise, den Ball ins Netz zu befördern (90.+4). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SG Union Sandersdorf

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Lenze, Anwaar (59. Heise), Shaqiri (53. Fleck), Starikovskiy (68. Böttcher), Hilliger, Kirchhoff, Gerloff, Hännig (71. Rößner), Telch (27. Nyarko), Al-Chuaibi

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mittmeier, Uhte (75. Franzke), Seide, Groh, Osterland, Stagat (46. Schneider), Trettenbach, Wieczorek, Pätzke (78. Segeth), Nitsche

Tore: 1:0 Niklas Hännig (7.), 2:0 Lucas Kirchhoff (31.), 2:1 Levin Steffen Schneider (90.+1), 3:1 Bennet Heise (90.+4); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Michael Kühl; Zuschauer: 64