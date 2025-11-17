Die SV Fortuna Magdeburg errang am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 64 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Magdeburg/MTU. Die 64 Besucher auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Sandersdorf mit 3:1 (2:0) souverän.

Schon kurz nach Spielstart schoss Niklas Hännig das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Die Magdeburger legten in der 31. Minute nach. Diesmal war Lucas Kirchhoff der Torschütze.

SV Fortuna Magdeburg führt in Minute 31 mit 2:0

Es sah nicht gut aus für Sandersdorf. Aber dann musste der SV Fortuna Magdeburg auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Levin Steffen Schneider nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Unmittelbar darauf gelang es Bennet Heise, den Ball ins Netz zu befördern (90.+4). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SG Union Sandersdorf

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Hännig (71. Rößner), Telch (27. Nyarko), Al-Chuaibi, Shaqiri (53. Fleck), Anwaar (59. Heise), Starikovskiy (68. Böttcher), Lenze, Kirchhoff, Hilliger, Gerloff

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte (75. Franzke), Nitsche, Osterland, Mittmeier, Groh, Pätzke (78. Segeth), Trettenbach, Stagat (46. Schneider), Seide, Wieczorek

Tore: 1:0 Niklas Hännig (7.), 2:0 Lucas Kirchhoff (31.), 2:1 Levin Steffen Schneider (90.+1), 3:1 Bennet Heise (90.+4); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Michael Kühl; Zuschauer: 64