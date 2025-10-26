Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang der Turbine Halle ein 2:1 (1:0)-Triumph über die SG Union Sandersdorf.

Halle/MTU. Die 50 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Sandersdorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Nick Josef Waschkowitz für Halle traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. In der zweiten Halbzeit setzte Halle noch einen drauf: In Minute 55 wurde ein weiteres Tor durch Lennox Sikora erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

55. Minute: Turbine Halle führt mit zwei Toren

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Anton Groh, den Ball ins Netz zu befördern und den Sandersdorfern noch ein Tor zu verschaffen (74.). Die Turbine Halle rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Waschkowitz (80. Brandt), Ries, Heidelberger (85. Fox), Sultanaliev, Schneider (89. Alassaf Alasaad), Só, Sommer, Sikora (71. Zaeske), Nordhausen, Hildebrandt (67. Saile)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Uhte, Mittmeier, Schneider, Födisch, Seide, Pätzke (46. Stagat), Nitsche (83. Bergmann), Mackowiak (75. Franzke), Mühlbauer (56. Mieshchanin)

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50