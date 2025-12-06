Die Turbine Halle unter Leitung von Trainer Maximilian Heller feierte ein überlegenes Ergebnis über die SG Dessau/Kochstedt mit einem 5:1 (2:1) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halle/MTU. Im Spiel zwischen Halle und Dessau am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 5:1 (2:1)-Erfolg für das Team aus Halle.

Carlo Fiete Fülla (SG Dessau/Kochstedt) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Till Bjarne Zaeske den Ball ins Netz.

Turbine Halle Kopf an Kopf mit SG Dessau/Kochstedt – 1:1 in Minute 24

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt steckte einmal Gelb ein. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Halles Fabian Canabate Kasparek konnte seinem Team in Minute 41 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Dessau. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 6 (69.) und Spieler Nummer 6 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.45 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Akbar Sultanaliev, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu erweitern (87.). Die Turbine Halle hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Worch – Saile, Schneider (71. Förster), Ries, Só, Heidelberger (55. Hildebrandt), Sikora (79. Hohl), Sultanaliev, Zaeske, Canabate Kasparek (68. Hoffmann), Brandt

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Dujakovic (30. Täubrecht), Khan, Alhamwi, Saalmann, Becker, Seidler, Fülla (47. Linke), Hajowsky, Panzer, Krieg (61. Bro)

Tore: 0:1 Carlo Fiete Fülla (7.), 1:1 Till Bjarne Zaeske (24.), 2:1 Fabian Canabate Kasparek (41.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (69.), 4:1 Justus Friedrich Brandt (75.), 5:1 Akbar Sultanaliev (87.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Piet Rosenthal, Frank Gryga; Zuschauer: 39