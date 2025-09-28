Dem VfB 1906 Sangerhausen glückte es am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die NSG SSC/RW Weißenfels mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Noah Gabriel Schoder für Sangerhausen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte zweimal Gelb (8.). In der zweiten Halbzeit setzte Sangerhausen noch einen drauf: In Minute 49 wurde das zweite Tor durch Ramon Bühling erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

VfB 1906 Sangerhausen mit 2:0 vorne – Minute 49

In der 68. Minute musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Die NSG SSC/RW Weißenfels kassierte einmal Gelb.

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Damien Halle (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 3:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ruppe, Schütz, Bühling, Schremmer (65. Zarkua), Bärwolf, Lange, Halle, Buchhorn, Schoder (76. Al Bakri), Nicolai

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Sturm, Almutaleb, Saedan, Heerdegen, May, Kuhles, Wagner, Kalkofen, Perrey, Brendel (46. Magul)

Tore: 1:0 Noah Gabriel Schoder (2.), 2:0 Ramon Bühling (49.), 3:0 Damien Halle (78.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Frank Liedicke; Zuschauer: 40