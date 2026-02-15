Dem VfL Halle 96 I (U19) glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die Turbine Halle mit 4:2 (1:1) zu besiegen. 88 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die Turbine Halle am Sonntag 4:2 (1:1) getrennt.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Nick Josef Waschkowitz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Die Hallenser konterten in der 29. Minute. Diesmal war Lio Lorenz der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Waschkowitz/Halle (56.), gefolgt von Chinomso Francis Onyedeke (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 61 und Lio Lorenz (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 65. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Joshua Noel Ugoh ersetzte Anel Hajdarpasic und Paolo-Moris Heute kam rein für Lio Lorenz. Auf der Gastseite sprangen Nico Fischer für Lennox Sikora und Jonas Hohl für Nils Jan Heidelberger ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Paolo-Moris Heute den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 ausbaute (84.). Damit war der Erfolg des VfL Halle 96 I (U19) entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der VfL Halle 96 I (U19) noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Turbine Halle

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Unthan (88. Kaiser), Lorenz (71. Heute), Rayko, Onyedeke, Roschig, Prokein, Khalid (82. Omoike), Hajdarpasic (71. Ugoh), Bärwald, Brumme

Turbine Halle: Nuding – Schneider (46. Natusch), Canabate Kasparek, Heidelberger (74. Hohl), Sikora (74. Fischer), Waschkowitz, Schischka, Sultanaliev, Ries, Saile, Hoffmann (46. Merschky)

Tore: 0:1 Nick Josef Waschkowitz (7.), 1:1 Lio Lorenz (29.), 1:2 Nick Josef Waschkowitz (56.), 2:2 Chinomso Francis Onyedeke (61.), 3:2 Lio Lorenz (65.), 4:2 Paolo-Moris Heute (84.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 88