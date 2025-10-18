Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

0:0 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg trennen sich remis

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 110 Fußballfans waren im Jahnstadion live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

1. FC Bitterfeld-Wolfen gleichauf mit VfB Merseburg – 0:0

Die Bitterfeld-Wolfener sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB Merseburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Radke, Litzenberg, Gründling (75. Sumka), Born (59. Ehrhardt), Böhme, Bark (72. Galushyn), Hlynianyi, Hoffmann (56. Elflein), Hadaschik, Bauer

VfB Merseburg: Bartz – Frühauf (88. Arndt), Nicodemus (90. Jung), Taubert, Bierschenk, Berndt, Hillemann, Knerler, Korngiebel, Wagner, Roß (63. Erovic)

; Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Tobias Menzel, Maximilian Soppa; Zuschauer: 110