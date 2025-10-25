Für den Gastgeber BSV Halle-Ammendorf endete das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Zorbau am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen BSV Halle-Ammendorf und SV Blau-Weiß Zorbau mit einem torlosen 0:0 (0:0). 145 Zuschauer waren im Stadion der Waggonbauer live dabei. Schiedsrichter Franz Unger (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt dreizehn Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

BSV Halle-Ammendorf und SV Blau-Weiß Zorbau im Gleichstand – 0:0

Der BSV Halle-Ammendorf rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SV Blau-Weiß Zorbau

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann, Kunze, Kowalski (78. Schubert), Pannier, Meyer (87. Dabel), Winkler, Hotopp, Schmitz, Englich (78. Piven), Niesel

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Neuhaus, Strauchmann, Tsipi (83. Sothen), Maier, Seidel (69. Engl), Omerovic, Neuhaus, Souvatzoglou, Bondarenko (80. De Pinho Gomes), Hatim

; Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Grünwoldt, Daniel Fritzsche; Zuschauer: 145