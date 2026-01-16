Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber Haldensleber SC gegen die SG Rot-Weiß Thalheim ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Haldensleben/MTU. Im Waldstadion haben 75 Zuschauer am Freitag das Match zwischen dem Haldensleber SC und der SG Rot-Weiß Thalheim verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Rot-Weiß Thalheim

Haldensleber SC: Switala – Grabenberg (70. Hevekerl), Zimmermann (70. Wille), H. Ebel (68. Boege), Thieke, Krüger (86. Sengewald), Stadler, R. Bögelsack, Hartmann, B. Ebel (62. Prokop), Schunaew

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Prielipp, Sonco, Moroz, Wróblewski (71. Sambu Cabral), Schinkel, Kunyk, Kuras, Schmökel, Hoffmann

; Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 75