Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC mit einem torlosen 0:0 (0:0). 127 Fußballfans waren auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

0:0 für SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC –

Die Magdeburger sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kovkrak, Rexhepi (69. Maarouf), Weidemeier (69. Gerwien), Ehrenberg (60. Karow), Valle Pousa (60. Sturm), Pide, Lange, Thon, Rudolph, Domitz

Haldensleber SC: Switala – Schunaew, Hüttl (78. Bogdiazh), Von Ameln, Zimmermann (73. Bögelsack), Hevekerl (64. Hebekerl), Ebel (60. Wille), Girke, Krüger, Thieke, Grabenberg (60. Stadler)

; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127