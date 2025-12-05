Ergebnis 14. Spieltag 0:0 – SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC spielen remis
Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.
Magdeburg/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC mit einem torlosen 0:0 (0:0). 127 Fußballfans waren auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 live dabei.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 14
0:0 für SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC –
Die Magdeburger sind auf Platz zwei gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC
SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kovkrak, Rexhepi (69. Maarouf), Weidemeier (69. Gerwien), Ehrenberg (60. Karow), Valle Pousa (60. Sturm), Pide, Lange, Thon, Rudolph, Domitz
Haldensleber SC: Switala – Schunaew, Hüttl (78. Bogdiazh), Von Ameln, Zimmermann (73. Bögelsack), Hevekerl (64. Hebekerl), Ebel (60. Wille), Girke, Krüger, Thieke, Grabenberg (60. Stadler)
; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127