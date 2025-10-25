Ergebnis 9. Spieltag 0:0 – Unentschieden zwischen BSV Halle-Ammendorf und SV Blau-Weiß Zorbau
Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber BSV Halle-Ammendorf gegen den SV Blau-Weiß Zorbau ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Halle/MTU. Im Stadion der Waggonbauer haben 145 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem BSV Halle-Ammendorf und dem SV Blau-Weiß Zorbau verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiri Franz Unger (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem dreizehn Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 9
BSV Halle-Ammendorf gleichauf mit SV Blau-Weiß Zorbau – 0:0
Der BSV Halle-Ammendorf rutschte auf Platz sechs.
Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SV Blau-Weiß Zorbau
BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schmitz, Hotopp, Winkler, Niesel, Meyer (87. Dabel), Kunze, Hoffmann, Englich (78. Piven), Pannier, Kowalski (78. Schubert)
SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Neuhaus, Souvatzoglou, Seidel (69. Engl), Hatim, Maier, Strauchmann, Neuhaus, Omerovic, Tsipi (83. Sothen), Bondarenko (80. De Pinho Gomes)
; Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Grünwoldt, Daniel Fritzsche; Zuschauer: 145