Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Merseburg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim. 147 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Ulmenweg Pl.2. Schiedsrichter Luis Paul (Magdeburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB Merseburg: Przigode – J. L. Wagner, Erovic (70. Friedrich), D. Wagner, Berndt (70. Dähne), Frühauf, Hillemann, Nicodemus, Korngiebel, Bierschenk (52. Kothe), Mittler (70. Arndt)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Schinkel, Schmökel, Jalo, Ndour, May, Seniura, Kolomiiets, Lytvyn, Sambu Cabral (80. Zawada), Sonco

; Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Christian Petzka, Julien-Rene Franke; Zuschauer: 147