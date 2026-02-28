Fußball-Landesklasse 6: Mit einem überzeugenden 5:1 (5:1) ging der SV Kelbra von Trainer Andreas Kundlatsch aus dem Kräftemessen mit dem SV Großgrimma vom Platz.

Kelbra/MTU. Fünfmal hat der SV Kelbra am Samstag gegen die Gegner aus Großgrimma eingenetzt. 5:1 (5:1) für die Kelbraer.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Luca Connor Matschulat für Kelbra traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Großgrimma kassierte einmal Gelb (13.). Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 20 wurde das zweite Tor durch Eric Okapal erzielt.

SV Kelbra führt mit 2:0 – 20. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Großgrimma. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Illia Nosov den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:1 festigte (45.). Damit war der Erfolg der Kelbraer gesichert. In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Die Kelbraer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Barthel, Nosov, Rybak, Conde (64. Steinberg), Shpikula, Tagishi, Okapal (78. Adam), Matschulat, Hegenbart, Sommer (46. Eis)

SV Großgrimma: Schmidt – Beyenbach (78. Oberkersch), Bauer (71. Bagmaci), Kästner (59. Matschaß), Baum, Angeli (71. Rackowitz), Göbel, Wöpe, Weidner, Palatini (46. Krobitzsch), Schneider

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60