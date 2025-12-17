Eine herbe Schlappe erlitt der VfB 1906 Sangerhausen an diesem Freitag auf heimischem Platz gegen den SSC Weißenfels. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga vor 105 Zuschauern mit 0:4 (0:2).

Stefan Raßmann traf für den SSC Weißenfels in Minute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Weißenfels noch einen drauf setzen: In der ersten Minute wurde ein weiteres Tor durch Martin Dierichen erzielt.

46. Minute: VfB 1906 Sangerhausen 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 87: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Carlo Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Bereits drei Minuten später konnte Jamie-Lee Sven Haufe (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SSC Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – F. Stöhr, Husung, Schäffner, Schulz (74. Bühling), Schneider, Reiber, Kern, Weick, J. Stöhr (46. Lange), Hildebrandt

SSC Weißenfels: Lohmann – Zerbe, Hafkesbrink, Raßmann, Löser (84. Necke), Purrucker (87. Haufe), Dierichen (84. Beyer), Zozulia (63. Luib), Koch (80. Schneider), Puphal, Schumann

Tore: 0:1 Stefan Raßmann (22.), 0:2 Martin Dierichen (45.+1), 0:3 Carlo Purrucker (87.), 0:4 Jamie-Lee Sven Haufe (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 105