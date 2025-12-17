Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SC Bernburg gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SC Bernburg und SV Blau-Weiß Dölau ist auf Augenhöhe geendet.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Anton Ole Haensch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

1:1 Ausgleich im Spiel SC Bernburg gegen SV Blau-Weiß Dölau – 66. Minute

21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Arthur Krishteyn (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bernburg erlangen (66.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Dölau

SC Bernburg: Friedrich – Schauer, Streithoff (90. Giemsa), Staat (90. L. Lange), F. Lange, Schmidt (60. Weigel), Fahland, Krüger, Krishteyn, Binkau (46. Heute), Raeck

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Lippoldt (74. Burghardt), Groß, Redmann (30. Rappsilber), Prinzler (76. Hensen), Köhler, Giese, Haensch, Gros, Scheffler (63. Grüneberg), Hensen

Tore: 0:1 Anton Ole Haensch (32.), 1:1 Arthur Krishteyn (66.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Eric Bregulla, Steffen Grafe; Zuschauer: 67