weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball Verbandsliga Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ergebnis 13. Spieltag: 1:1 – SC Bernburg und SV Blau-Weiß Dölau spielen remis

Ergebnis 13. Spieltag 1:1 – SC Bernburg und SV Blau-Weiß Dölau spielen remis

Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SC Bernburg gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

17.12.2025, 23:50

Bernburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SC Bernburg und SV Blau-Weiß Dölau ist auf Augenhöhe geendet.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Anton Ole Haensch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr
  • Austragungsort: Bernburg
  • Wettbewerb: Verbandsliga
  • Spieltag: 13

1:1 Ausgleich im Spiel SC Bernburg gegen SV Blau-Weiß Dölau – 66. Minute

21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Arthur Krishteyn (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bernburg erlangen (66.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Dölau

SC Bernburg: Friedrich – Schauer, Streithoff (90. Giemsa), Staat (90. L. Lange), F. Lange, Schmidt (60. Weigel), Fahland, Krüger, Krishteyn, Binkau (46. Heute), Raeck
SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Lippoldt (74. Burghardt), Groß, Redmann (30. Rappsilber), Prinzler (76. Hensen), Köhler, Giese, Haensch, Gros, Scheffler (63. Grüneberg), Hensen
Tore: 0:1 Anton Ole Haensch (32.), 1:1 Arthur Krishteyn (66.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Eric Bregulla, Steffen Grafe; Zuschauer: 67