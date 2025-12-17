Ergebnis 13. Spieltag 1:1 – SC Bernburg und SV Blau-Weiß Dölau spielen remis
Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SC Bernburg gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.
Bernburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SC Bernburg und SV Blau-Weiß Dölau ist auf Augenhöhe geendet.
Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Anton Ole Haensch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Bernburg
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 13
1:1 Ausgleich im Spiel SC Bernburg gegen SV Blau-Weiß Dölau – 66. Minute
21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Arthur Krishteyn (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bernburg erlangen (66.).
Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Dölau
SC Bernburg: Friedrich – Schauer, Streithoff (90. Giemsa), Staat (90. L. Lange), F. Lange, Schmidt (60. Weigel), Fahland, Krüger, Krishteyn, Binkau (46. Heute), Raeck
SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Lippoldt (74. Burghardt), Groß, Redmann (30. Rappsilber), Prinzler (76. Hensen), Köhler, Giese, Haensch, Gros, Scheffler (63. Grüneberg), Hensen
Tore: 0:1 Anton Ole Haensch (32.), 1:1 Arthur Krishteyn (66.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Eric Bregulla, Steffen Grafe; Zuschauer: 67