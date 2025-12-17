Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber Haldensleber SC gegen den SV Blau-Weiß Zorbau ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Haldensleben/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich der Haldensleber SC und der SV Blau-Weiß Zorbau am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Lucas Krüger (Haldensleber SC) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau kassierte zweimal Gelb (28.). Das zweite Tor konnten die Haldensleber in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Pascal Thieke den Ball ins Netz.

Haldensleber SC führt in Minute 67 mit 2:0

Zorbau lag 2:0 zurück. In Minute 75 jedoch wendete sich das Blatt: Branden Garrett Stelmak startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Max Stadler kam rein für Pascal Thieke und Denny Hevekerl für Hannes Ebel. Auf der Gastseite sprang Bacari Jose Malu für Tom Seidel ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Bacari Jose Malu den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Zorbauer Team erzielte (89.). In Spielminute 93 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Blau-Weiß Zorbau

Haldensleber SC: Switala – Hüttl, Schunaew, B. Ebel (58. Sengewald), Hebekerl (62. Wille), Krüger, Von Ameln, Girke, Thieke (77. Stadler), H. Ebel (85. Hevekerl), Zimmermann

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Souvatzoglou, Omerovic, Neuhaus, Maier (46. Beer), Seidel (82. Jose Malu), Neuhaus (73. Bisultanov), De Pinho Gomes, Sothen (46. Stelmak), Strauchmann, Tsipi

Tore: 1:0 Lucas Krüger (24.), 2:0 Pascal Thieke (67.), 2:1 Branden Garrett Stelmak (75.), 2:2 Bacari Jose Malu (89.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Felix Boin; Zuschauer: 40