Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau endete das Duell mit dem SSV Havelwinkel Warnau am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau und dem SSV Havelwinkel Warnau mit einem Remis.

In Minute 18 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Kamil Hutyra das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Minute 90+5 SV Blau-Weiß Dölau auf Augenhöhe mit SSV Havelwinkel Warnau – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Jari Geyer ersetzte Jonas Redmann und Theodor Luiz Rappsilber kam rein für Lucas Grüneberg. Auf der Gastseite sprangen Yannick Bäther für Finn Knuth und Keven Brömme für Leon Winning ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Henrik Hensen, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erlangen (90.+5). Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Haensch, Giese, Redmann (46. Geyer), Burghardt (70. H. Hensen), Grüneberg (46. Rappsilber), Kreideweiß, Groß, Prinzler, A. Hensen, Köhler

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Büchner, Bradburn, Neumann, Heinrich, Cembala, Winning (80. Brömme), Knuth (46. Bäther), Hilgenfeld (86. Kniestedt), Hutyra (90. Rüdiger), Schulz

Tore: 0:1 Kamil Hutyra (18.), 1:1 Henrik Hensen (90.+5); Zuschauer: 72