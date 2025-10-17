Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SC Bernburg und BSV Halle-Ammendorf am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Bernburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SC Bernburg und BSV Halle-Ammendorf ist gleichauf geendet.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es vorerst schlecht aus. Doch dann schoss Laurenz Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (71.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

87. Minute SC Bernburg und BSV Halle-Ammendorf im Gleichstand – 1:1

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Jamie Liam Bichtemann ersetzte Felix Hilmer und Pepe Streithoff kam rein für Cedrik Staat. Auf der Gastseite sprangen Dmytro Piven für Max Matthias Kowalski und David Hotopp für Vincent Meyer ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Jamie Liam Bichtemann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Bernburger Team errang (87.). In Spielminute 94 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Bernburger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – BSV Halle-Ammendorf

SC Bernburg: Friedrich – Heitzmann, L. Lange, Schauer, Staat (80. Streithoff), Krüger, F. Lange, Hilmer (72. Bichtemann), Raeck, Becker, Fahland (89. Schmidt)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Kunze, Winkler (87. Hartmann), Pannier, Englich, Meyer (82. Hotopp), Schmitz, Schöneck, Piontek, Hoffmann (87. Agwu), Kowalski (75. Piven)

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (71.), 1:1 Jamie Liam Bichtemann (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Robin Knobloch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 115