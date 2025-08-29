Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB 1906 Sangerhausen und SV Fortuna Magdeburg am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Sangerhausen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VfB 1906 Sangerhausen und SV Fortuna Magdeburg ist gleichauf geendet.

Bruno Weick (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

1:1 Ausgleich im Spiel VfB 1906 Sangerhausen gegen SV Fortuna Magdeburg – 63. Minute

Das rettende Tor für die SV Fortuna Magdeburg fiel 18 Minuten nach der Halbzeitpause, als Albert Halilaj den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (63.). Die Sangerhäuser haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Olbricht, Worch, Hennig (84. Scholz), Hildebrandt, Sonnenberg (90. Reiber), Wagenhaus (16. Stöhr), Schäffner, Weick, Husung, Kern (69. Schneider)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Riemann, Kauka, Weidemeier (46. Pide), Domitz, Steinbach (88. Kovkrak), Schüler, Halilaj (63. Bimenyimana), Lange, Gerstner (88. Fadjinou), Valle Pousa (63. Gerwien)

Tore: 1:0 Bruno Weick (17.), 1:1 Albert Halilaj (63.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Toni Pulst, Fabian Stegner; Zuschauer: 135