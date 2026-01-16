Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Donnerstag war die SG Rot-Weiß Thalheim gegenüber der SV Fortuna Magdeburg machtlos und wurde 1:3 (0:1) besiegt.

1:3 – SG Rot-Weiß Thalheim verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Fortuna Magdeburg

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Vor 98 Zuschauern hat sich das Team von Pawel Kudyba mit 1:3 (0:1) gegen Magdeburg geschlagen geben müssen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Dirk Hannemann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Drilon Halilaj das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (42.). Das Gegentor konnten die Bitterfeld-Wolfener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Queba Sonco den Ball ins Netz.

81. Minute SG Rot-Weiß Thalheim gleichauf mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1

Unentschieden. Magdeburgs Bleon Rexhepi konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 7

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Illya Kovkrak, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu erweitern (90.+7).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Fortuna Magdeburg

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – (46. Gräbe-Schmelzer), Schinkel (69. Sambu Cabral), Schmökel, Kuras, Prielipp, Moroz, Kunyk, Sonco, May (60. Zahrt), Wróblewski (88. Henze)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Schüler (78. Rudolph), Kauka, Lange, Weidemeier (87. Rexhepi), Steinbach (62. Bimenyimana), Halilaj, Ehrenberg (82. Kovkrak), Pide, Megel (27. Domitz), Gerstner

Tore: 0:1 Drilon Halilaj (42.), 1:1 Queba Sonco (81.), 1:2 Bleon Rexhepi (88.), 1:3 Illya Kovkrak (90.+7); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Justin Geese; Zuschauer: 98