Ergebnis 7. Spieltag 1:3 – SG Rot-Weiß Thalheim verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Fortuna Magdeburg
Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Donnerstag war die SG Rot-Weiß Thalheim gegenüber der SV Fortuna Magdeburg machtlos und wurde 1:3 (0:1) besiegt.
Bitterfeld-Wolfen/MTU. Vor 98 Zuschauern hat sich das Team von Pawel Kudyba mit 1:3 (0:1) gegen Magdeburg geschlagen geben müssen.
Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Dirk Hannemann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Drilon Halilaj das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (42.). Das Gegentor konnten die Bitterfeld-Wolfener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Queba Sonco den Ball ins Netz.
81. Minute SG Rot-Weiß Thalheim gleichauf mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1
Unentschieden. Magdeburgs Bleon Rexhepi konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 02.10.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 7
Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Illya Kovkrak, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu erweitern (90.+7).
Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Fortuna Magdeburg
SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – (46. Gräbe-Schmelzer), Schinkel (69. Sambu Cabral), Schmökel, Kuras, Prielipp, Moroz, Kunyk, Sonco, May (60. Zahrt), Wróblewski (88. Henze)
SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Schüler (78. Rudolph), Kauka, Lange, Weidemeier (87. Rexhepi), Steinbach (62. Bimenyimana), Halilaj, Ehrenberg (82. Kovkrak), Pide, Megel (27. Domitz), Gerstner
Tore: 0:1 Drilon Halilaj (42.), 1:1 Queba Sonco (81.), 1:2 Bleon Rexhepi (88.), 1:3 Illya Kovkrak (90.+7); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Justin Geese; Zuschauer: 98