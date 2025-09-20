Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Samstag war der SSV Havelwinkel Warnau gegenüber dem SSC Weißenfels machtlos und wurde mit 1:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Tim Lehmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Havelwinkel Warnau kassierte einmal Gelb (71.). Die Weißenfelser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Carlo Purrucker der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (77.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSC Weißenfels kassierte jetzt zweimal Gelb. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 86: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der SSV Havelwinkel Warnau doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Claas Albrecht (Havelwinkel Warnau) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Havelwinkel Warnau erzielen (90.+2). Die Havelberger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SSC Weißenfels

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Bauer, Otto (46. Albrecht), Paege (67. Kniestedt), Heinrich, Büchner, Schulz, Hutyra (78. Winning), Cembala (72. Bäther), Neumann, Hilgenfeld (72. Bradburn)

SSC Weißenfels: Lohmann – Zozulia (81. Schneider), Koch (85. Necke), Lehmann (71. Luib), Koch, Purrucker, Zerbe, Dierichen, Puphal, Raßmann, Seemann (56. Hafkesbrink)

Tore: 0:1 Tim Lehmann (31.), 0:2 Carlo Purrucker (77.), 0:3 Carlo Purrucker (86.), 1:3 Claas Albrecht (90.+2); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Laurenz Werner, Tobias Menzel; Zuschauer: 163