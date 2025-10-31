Der SV Blau-Weiß Zorbau hatte am Freitag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den VfB Merseburg mit 1:4 (0:2).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Alexander Lück (Thale) eine Rote Karte an die Zorbauer (7.). Das Team aus Zorbau musste das Match in Unterzahl fortsetzen. In Minute 20 schoss Danny Wagner das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB Merseburg steckte jetzt einmal Gelb ein (23.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Lauris Voigt (35.) erzielt wurde.

SV Blau-Weiß Zorbau gerät 0:2 ins Hintertreffen – 35. Minute

In der 54. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste jetzt einmal Gelb hinnehmen.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Zorbau. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Danny Wagner traf für Merseburg in Minute 82. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Die Merseburger wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Auf der Gastseite räumte Tim Knerler für Moritz Kothe den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende der Partie sollte es dem VfB Merseburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Moritz Kothe den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (90.+1). Damit war der Erfolg der Merseburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Sothen, Hatim, K. Neuhaus (81. De Pinho Gomes), Seidel, Souvatzoglou, Beer, Tsipi (75. Engl), N. Neuhaus, Bondarenko, Omerovic (68. Maier)

VfB Merseburg: Przigode – Erovic (66. Frühauf), Knerler (84. Kothe), Korngiebel, Wagner, Wagner, Arndt (58. Berndt), Hillemann, Bierschenk (46. Dähne), Nicodemus, Voigt (90. Mittler)

Tore: 0:1 Danny Wagner (20.), 0:2 Lauris Voigt (35.), 1:2 Niklas Neuhaus (70.), 1:3 Danny Wagner (82.), 1:4 Moritz Kothe (90.+1); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Friedrich Lorenz, Moritz Winter; Zuschauer: 146