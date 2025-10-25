Eine herbe Schlappe erlitt der Haldensleber SC an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den VfB 1906 Sangerhausen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga vor 58 Zuschauern mit 1:5 (0:2).

Haldensleben/MTU. Die 58 Zuschauer im Waldstadion haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber Haldensleber SC ein ernüchterndes 1:5 (0:2) einstecken musste.

In Minute 21 schoss Gabriel Edgar Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Sangerhäuser legten in der 44. Minute nach. Wieder war Schneider der Torschütze.

Haldensleber SC liegt 0:2 zurück – 44. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Danny Schulz konnte in Minute 53 einnetzen. Es lief nicht gut für den Haldensleber SC. In Minute 63 gelang es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Haldensleber zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Kevin Husung traf für Sangerhausen in Minute 72. Spielstand 4:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Kevin-Eugenio Schäffner, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 auszubauen (84.). Der Haldensleber SC rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB 1906 Sangerhausen

Haldensleber SC: Switala – Thieke (54. Hebekerl), Boege, Mäde (60. Krüger), Stadler, Hartmann, Hevekerl, Zimmermann (46. Sengewald), Hüttl, Schunaew, Al Samour (63. Wille)

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Sonnenberg, Schulz (67. Stöhr), Worch (85. Reiber), Scholz, Olbricht (67. Husung), Schneider, Hildebrandt, Schäffner, Weick, Kern (87. Bärwolf)

Tore: 0:1 Gabriel Edgar Schneider (21.), 0:2 Gabriel Edgar Schneider (44.), 0:3 Danny Schulz (53.), 1:3 Denny Hevekerl (63.), 1:4 Kevin Husung (72.), 1:5 Kevin-Eugenio Schäffner (84.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Alexander Lück, Marco Uhlmann; Zuschauer: 58