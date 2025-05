Die 190 Beobachter auf dem Sportplatz Dölau / haben am Freitag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau ein ernüchterndes 1:5 (0:1) einstecken musste.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Silvio Rüdiger (Biederitz) zwei Gelbe Karten an die Hallenser (7., 31.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Rüdiger Hoppe vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Elias Artur Rosner das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (42.). Das zweite Tor : Diesmal setzte Fabian Zwarg den Ball ins Netz.

SV Blau-Weiß Dölau sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 47

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau kassierte noch einmal Gelb. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Felix Schneider konnte in Minute 67 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau. In Minute 77 schaffte es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Match war jedoch verloren. Carlo Purrucker traf für Weißenfels in Minute 81. Spielstand 4:1 für den SSC Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 31

Das Spiel endete bitter für die Hallenser. In der zweiten Nachspielminute lenkte Lucas Grüneberg den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SSC Weißenfels

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Redmann, Köhler, Burghardt (50. Kreideweiß), Groß, Hensen, Horlbog, Hermann (61. Kleinert), Pultke (81. Grüneberg), Giese, Gros (81. Schlegel)

SSC Weißenfels: Tretropp – Hafkesbrink (81. Seemann), Löser, Rosner (45. Zwarg), Kopp, Puphal, Zozulia (84. Krobitzsch), Schneider, Schumann, Zerbe, Purrucker (84. Huhn)

Tore: 0:1 Elias Artur Rosner (42.), 0:2 Fabian Zwarg (47.), 0:3 Felix Schneider (67.), 1:3 Justin Kreideweiß (77.), 1:4 Carlo Purrucker (81.), 1:5 Lucas Grüneberg (90.+2); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Jannis Körner, Tobias Menzel; Zuschauer: 190