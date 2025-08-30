Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 130 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Bernburg.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 130 Besucher des Jahnstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener besiegten das Team aus Bernburg mit 3:1 (2:1) souverän.

Niklas Hadaschik (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Cedrik Staat den Ball ins Netz (17.).

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Hadaschik konnte seinem Team in Minute 22 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Illia Hlynianyi, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (58.). Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SC Bernburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Böhme, Ehrhardt, Günther (79. Born), Bauer, Weimann, Hlynianyi, Hoffmann (72. Potapenko), Hadaschik (72. Gründling), Sumka, Galushyn (62. Elflein)

SC Bernburg: Schneider – Hilmer (61. Schmidt), Krüger, Chidera (61. Heitzmann), Lange, Lange, Streithoff, Staat, Strobach (46. Fahland), Becker (46. Bichtemann), Schauer

Tore: 1:0 Niklas Hadaschik (15.), 1:1 Cedrik Staat (17.), 2:1 Niklas Hadaschik (22.), 3:1 Illia Hlynianyi (58.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Albert Lehmann, Sven Wunderlich; Zuschauer: 130