Dem SV GOLPA gelang es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den Dessauer SV 97 I mit 5:2 (2:1) zu besiegen. 49 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Möhlau/MTU. Der SV GOLPA und der Dessauer SV 97 I haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 5:2 (2:1).

Julian Bittner traf für den Dessauer SV 97 I in Minute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Julian Schmidt den Ball ins Netz (26.).

1:1 für SV GOLPA und Dessauer SV 97 I – 26. Minute

Tor Nummer drei schoss Oskar Burmeister für GOLPA (40.). Es blieb spannend. Julian Schmidt traf für GOLPA (55). Matin Yousef traf für Dessau (70). Spielstand 4:2 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Nur vier Spielminuten darauf konnte Simon Frank Thiecke (GOLPA) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 5:2 gingen die Möhlauer als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Möhlauer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – Dessauer SV 97 I

SV GOLPA: Hennig – Schröter (77. Rieschick), Burmeister (80. Werner), J. Schmidt (87. Bilau), Krause, Micklisch, Reichmann, L. F. Schmidt, Thiecke, Neumann, Reiche (70. Neuwirth)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Walzer, Bittner, Eckersberg, Akbari, Markert (59. Schlichting), Kieseler, Abaszada, Dieckow (86. Hulwa), Kamschütz (59. Yousef), Merkel

Tore: 0:1 Julian Bittner (14.), 1:1 Julian Schmidt (26.), 2:1 Oskar Burmeister (40.), 3:1 Julian Schmidt (55.), 3:2 Matin Yousef (70.), 4:2 Julian Schmidt (73.), 5:2 Simon Frank Thiecke (77.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Alexander Markus; Zuschauer: 49